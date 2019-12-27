На селекторном совещании министр заявил, что Минобороны приняло решение перенести рабочий день 31 декабря на завтра. По его словам, этот день необходим для успешного завершения года.В публичном пространстве неоднократно появлялась идея сделать 31 декабря выходным днём. В 30 регионах РФ уже были освобождены в этот день от работы местные чиновники.