27.12.2019, 14:42
Министр обороны сделал 31 декабря выходным днём для ВС России
ИА «Ореанда-Новости». В пятницу руководителем военного ведомства России Сергеем Шойгу было заявлено о том, что в Вооруженных силах России 31 декабря будет выходным днём.
На селекторном совещании министр заявил, что Минобороны приняло решение перенести рабочий день 31 декабря на завтра. По его словам, этот день необходим для успешного завершения года.
Валерию Герасимову, служащему на должности начальника Генштаба ВС России, приказано довести это распоряжение до всех российских подразделений и частей. Проконтролировать выполнение распоряжения приказано Национальному центру обороны.
В публичном пространстве неоднократно появлялась идея сделать 31 декабря выходным днём. В 30 регионах РФ уже были освобождены в этот день от работы местные чиновники.
На селекторном совещании министр заявил, что Минобороны приняло решение перенести рабочий день 31 декабря на завтра. По его словам, этот день необходим для успешного завершения года.
Валерию Герасимову, служащему на должности начальника Генштаба ВС России, приказано довести это распоряжение до всех российских подразделений и частей. Проконтролировать выполнение распоряжения приказано Национальному центру обороны.
В публичном пространстве неоднократно появлялась идея сделать 31 декабря выходным днём. В 30 регионах РФ уже были освобождены в этот день от работы местные чиновники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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