ИА «Ореанда-Новости» Министр труда Максим Топилин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что минимальный размер оплаты труда будет увеличен с 1 января 2021 года.

Это обусловлено пересмотром потребительской корзины. Политик подчеркнул, что «корзина будет пересмотрена в большую сторону». По его мнению, необходимо обеспечивать дальнейшее «повышение стандартов минимальной заработной платы» и на основе этого наблюдать за изменением соотношений размеров заработной платы сотрудников бюджетных предприятий и учреждений.

Топилин также добавил, что федеральное правительство продолжает политику жёсткого контроля действий российских региональных властей в этой сфере.