ИА «Ореанда-Новости». Ранее стало известно о задержании министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова по уголовному делу о хищении государственных денежных средств. Сейчас в МВД РФ проинформировали, что Хасбулатов арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей.

Со слов официального представителя ведомства Ирины Волк, предположительно, эти деньги он мог похитить на закупках мебели и компьютеров для нужд многофункционального центра республики.

Суд Махачкалы удовлетворил ходатайство Следственного управления МВД по Республике Дагестан об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Волк пояснила, что с 2013 по 2018 Хасбулатов был руководителем многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики, после стал министром. По версии следователей, он в 2015 году создал организованную группу, которая при закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана завышала их стоимость. Заработанные таким преступным образом деньги выводились через подконтрольные им фирмы и обналичивались.