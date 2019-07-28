 ИА «Ореанда-Новости». В России до конца этого года будут запущены две супер-услуги в пилотном формате: онлайн-регистрация европротокола и услуга, которая позволит гражданам быстро получать услуги, связанные с исполнительным производством.

  Услуга «Евро-протокол онлайн-регистрации» позволит россиянам без участия сотрудников ГИБДД оформить электронное уведомление о ДТП.  Процедура занимает буквально 15 минут. Супер Сервис будет запущен в ноябре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

  Супер Сервис по проектированию государственных услуг, связанных с исполнительным производством, позволит в электронном виде получать расширенную информацию о ходе исполнительного производства.  Эта функция нужна обычным гражданам и предпринимателям.  Пользователи государственных служб будут получать данные автоматически в течение 30 секунд.  В то же время вам не нужно будет лично связываться с компетентными органами.  Проект будет работать в тестовом режиме в октябре в Карелии.