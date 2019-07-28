ИА «Ореанда-Новости». В России до конца этого года будут запущены две супер-услуги в пилотном формате: онлайн-регистрация европротокола и услуга, которая позволит гражданам быстро получать услуги, связанные с исполнительным производством.

Услуга «Евро-протокол онлайн-регистрации» позволит россиянам без участия сотрудников ГИБДД оформить электронное уведомление о ДТП. Процедура занимает буквально 15 минут. Супер Сервис будет запущен в ноябре в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Супер Сервис по проектированию государственных услуг, связанных с исполнительным производством, позволит в электронном виде получать расширенную информацию о ходе исполнительного производства. Эта функция нужна обычным гражданам и предпринимателям. Пользователи государственных служб будут получать данные автоматически в течение 30 секунд. В то же время вам не нужно будет лично связываться с компетентными органами. Проект будет работать в тестовом режиме в октябре в Карелии.