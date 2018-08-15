ИА «Ореанда-Новости». Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ поддержало законопроект о смягчение ответственности за действия пользователей в социальных сетях, в частности это касается репостов.

Об этом решении сообщил заместитель главы Министерства Александр Волин.

Ещё в конце июня 2018 года депутат Государственной думы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв и депутат Государственной думы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов, проанализировав текущую ситуацию, внесли предложение о поправках к законодательству. По их словам, это было сделано с целью установления справедливой и соразмерной степени общественной опасности ответственности за совершённые действия. В социальных сетях репосты новостей и сообщений предлагается не приравнивать к уголовным преступлениям.

Волин дал добро на принятие предложенных поправок.

В среду Mail.ru Group подала обращение в Государственную думу, в котором просила об инициировании законопроекта об амнистии осуждённых за лайки, репосты, публикацию изображений и прочие действия в социальных сетях, в том случае если они не повлекли за собой последствий, опасных для общества. Заместитель главы Минкомсвязи данное обращение оставил без комментариев.

За последнее время участились случаи, когда пользователей стали привлекать к уголовной ответственности за, казалось бы, безобидные записи или репосты. Особую «опасность» усматривали в демотиваторах, фотографиях времён Второй Мировой войны, видеороликах, в которых можно усмотреть хоть какой-то намёк на возбуждение ненависти или уничижение достоинства человека, публикациях, связанных с событиями на Украине (более того, некоторые записи могли быть созданы пабликами, которые относятся к запрещённым в России организациям, таким как УНА-УНСО и «Правый сектор»), публикациях, связанных с оскорблениями чувств верующих. Стоит также внимательнее относиться к безопасности своей страницы, чтобы не подвергнуться взлому и публикации записей, о которых вы даже не подозреваете.

Эксперты признавали, что никто не застрахован от привлечения к уголовной ответственности.