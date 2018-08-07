ИА «Ореанда-Новости». Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было внесено предложении о блокировке сайтов, которые содержат материалы, обосновывающие и оправдывающие терроризм, без решения суда.





В настоящее время законопроектом “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” предполагается, что генеральный прокурор и его заместители отправляют обращение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с требованием о блокировке интернет-ресурса, если в нём содержатся призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в “массовых (публичных) мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка”. Без решения суда блокируются также информационные материалы иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной.





В проекте поправок в законопроект было предложено включить в этот перечень информацию, которая содержит “обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности”.





Представители Роскомнадзора отметили, что орган воздерживается от комментариев относительно готовящихся изменений норм законодательства, так как “не обладает правом законодательной инициативы”. Решения о блокировках интернет-ресурсов принимается Генеральной прокуратурой Российской Федерации.





По словам директора информационно-аналитического центра “Сова” Александра Верховского, если поправки будут приняты, то это расширит практику досудебных блокировок.



Он подчеркнул, что за оправдание терроризма в настоящее время действует уголовная ответственность, а статьи за оправдание экстремизма нет. Александром Верховским было отмечено, что принятие поправок приведёт к “некоторому облегчению доказывания”, что тот или иной ресурс подлежит блокировке. По словам эксперта, делать прогнозы относительно того, как часто будут блокироваться сайты, сложно, так как число блокировок будет зависеть от активности прокуроров на местах.





По мнению правового аналитика международной правозащитной группы “Агора” Дамира Гайнутдинова, интернет-ресурсы будут блокироваться чаще, так как с новыми полномочиями, прокуроры будут обязаны отчитываться об их реализации.