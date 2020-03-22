ИА «Ореанда-Новости». Министерство культуры России порекомендовало кинотеатрам приостановить работу. Ограничения ведомство советует вводить с 23 марта.

Из сообщения, опубликованного на сайте ведомства, следует, что кинотеатрам, рекомендовано приостановить функционирование для посетителей в связи с ситуацией с распространением коронавируса COVID-19. Приказ подписан министром культуры России.

Также в документе внимание обращается на меры санитарно-эпидемиологической безопасности, которые необходимо ввести в организациях в целях предупреждения распространения коронавируса.

Ранее аналогичные меры были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и других организаций. Режим повышенной готовности был введён во всех 85 субъектах страны.