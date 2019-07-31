ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны России заявило, что глава ведомства Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку для оказания помощи в тушении пожаров в Сибири, пишет «МК».



В сообщении министерства говорится, что в ближайшее время к месту пожаров вылетят десять самолётов Ил-76, а также десять вертолётов военно-транспортной авиации, в которых есть система сброса воды. Сейчас экипажи проходят соответствующий инструктаж.



Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин распорядился подключить Минобороны к тушению пожаров.