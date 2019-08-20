ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в сентябре в европейской части России состоятся стратегические командно-штабные учения «Центр-2019», в которых помимо российской армии будут участвовать военные, представляющие семь государств: Китай, Пакистан, Индию, Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

В учениях будут задействованы около 128 тысяч человек, более 20 тысяч единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

В ходе первого этапа органы командования отработают управление армейскими подразделениями при проведении антитеррористических операций, отражение авиаударов, осуществление разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Вторая стадия учений будет посвящена вопросам управления войсками во время массированного огневого удара, а также при наступлении на условного противника. В Каспийском море будут отрабатываться содействие сухопутным войскам и оборона морских коммуникаций и морской экономической деятельности.