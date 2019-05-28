28.05.2019, 12:11
Минобороны объявило о создании модернизированной версии вертолёта Ка-52М
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы министерства обороны России Алексей Криворучко во время посещения одного из дальневосточных авиационных заводов сообщил журналистам о планах военного ведомства в следующем году подписать договор на приобретение для российской армии 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.Запланировано, что воздушное судно данной модели будет модернизировано (на базе вертолёта Ка-52 «Аллигатор») к 2022 году. При разработке будет учтён опыт операций в Сирии. Защищённость Ка-52М станет лучше. Возрастёт дальность применения авиационных средств поражения. Кроме того, обновлённая модификация вертолёта будет оборудована новыми системами электрического снабжения и обнаружения целей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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