ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы министерства обороны России Алексей Криворучко во время посещения одного из дальневосточных авиационных заводов сообщил журналистам о планах военного ведомства в следующем году подписать договор на приобретение для российской армии 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.

При разработке будет учтён опыт операций в Сирии. Защищённость Ка-52М станет лучше. Возрастёт дальность применения авиационных средств поражения. Кроме того, обновлённая модификация вертолёта будет оборудована новыми системами электрического снабжения и обнаружения целей.