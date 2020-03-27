ИА «Ореанда-Новости» . В российском министерстве обороны опровергли заявление НАТО о якобы нарушении военным воздушным судном РФ международных норм безопасности полёта над Балтийским морем. Об этом 27 марта текущего года сообщили в ведомстве.

Вчера, 26 марта 2020 года, военно-транспортный самолёт модели «Ан-26» выполнял плановый перелет из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. По сообщению ведомства, полёт выполнялся с включенным транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.