ИА «Ореанда-Новости». Российское Минобороны предложили учредить в стране новую памятную дату – День Русской Америки, пишет RT.



Ведомство предлагает отмечать его в середине лета - 19 июля. В этот день в 1799 году император Павел I утвердил создание Российско-американской компании для освоения Аляски.



Соответствующее уведомление Минобороны разметило на портале нормативных актов. В министерстве уверены, что такая памятная дата положительно скажется на отношениях Москвы и Вашингтона. Новый памятный день может появиться уже в следующем году.