ИА «Ореанда-Новости». В Минобороны предъявили последние данные о расследовании крушения малазийского Boeing 777. По информации ведомства, ракета, сбившая самолёт, была произведена подмосковным предприятием и передана Украине.



Речь идёт о крушении в Донбассе в 2014 году малайзийского Boeing, летевшего рейсом МН17. Ранее расследование доказало, что его сбила ракета.

Эта ракета была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После развала СССР назад на территории России она не возвращалась. Об этом на брифинге 17 сентября заявил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин.

По утверждению Минобороны, данную ракету в 1986 году отправили железнодорожным транспортом в войсковую часть на территории Тернопольской области УССР. Сейчас эта воинская часть является 223-м зенитным ракетным полком на Украине. В вооружении части имеется зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», часть дислоцируется в городе Стрый Львовской области.

Это удалось выяснить после установления бортового номера ракеты, который определили по серийному номеру сопла и двигателя ракеты. Эту информацию предоставила Минобороны России Международная следственная группа(JIT).

В российском министерстве утверждают, что видеоролики перемещений «Бука» из России на Украину, которые использовала в расследовании JIT, сфальсифицированы. Эксперты отмечают, что на записях нарушается закон перспективы, а также заметно неправильное освещение объектов, что свидетельствует о монтаже.

Кроме того, Минобороны утверждает, что в его распоряжении оказалась запись телефонных «переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 г.». На аудиозаписи переговоров полковник ВС Украины Гринчак упоминает о малайзийском Boeing, доказывая причастность Украины к случившемуся.

В Минобороны отметили, что Украина до сих пор не представила информацию о расположении своих боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов «Бук» в день катастрофы, не ответила на вопросы о причинах повышенной активности радиолокационных станций и не обнародовала записи разговоров диспетчеров.