23.01.2020, 23:13
Минобороны раскрыло секрет московских ПВО
ИА «Ореанда-Новости». Генерал-майор Министерства обороны России Сергей Грабчук раскрыл секрет московских ПВО, сообщает местное издательство «Красная звезда».
По словам Грабчука, столичная система противоракетной обороны способна перехватить более 2 десятков ядерных боеголовок и уничтожить их меньше, чем за 1 минуту. Система ПРО была принята в эксплуатацию ещё в 1996 году, но она не устарела и соответствует всем современным условиям.
Также генерал-майор Минобороны отметил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПВО, позволяющие расширить боевые возможности действующей системы.
По словам Грабчука, столичная система противоракетной обороны способна перехватить более 2 десятков ядерных боеголовок и уничтожить их меньше, чем за 1 минуту. Система ПРО была принята в эксплуатацию ещё в 1996 году, но она не устарела и соответствует всем современным условиям.
Также генерал-майор Минобороны отметил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПВО, позволяющие расширить боевые возможности действующей системы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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