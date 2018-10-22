ИА «Ореанда-Новости». Три раза в России проиндексируют пенсии и зарплаты военнослужащих. Мероприятия по повышению окладов запланированы на ближайшие три года, рассказали в Минобороны.



В 2019 году пенсии и зарплаты военнослужащих проиндексируют на 4,3 процента, в 2020 году на 3,8 процента, а в 2021 году – на 4 процента. Индексация позволит повысить пенсии и оклады военнослужащим в 2019-2021 годах, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда".

Со слов Татьяны Шевцовой, благодаря новой системе выплат зарплат военным, удалось почти в три раза поднять уровень оплаты воинского труда с 1 января 2012 года.

При этом она отметила, что плоть до 2018 года размеры окладов военнослужащих в России не индексировались, однако, несмотря на это министерству «удавалось удерживать средний размер армейской зарплаты на уровне ведущих отраслей экономики».

Шевцова пояснила, что удерживать оклады военным получалось за счёт «сбалансированной кадровой политики, оптимизации структуры и численности Вооруженных сил, введения ряда стимулирующих ежемесячных надбавок и системы премирования».

Заместитель министра сообщила в интервью, что зарплаты в российской армии стали ничем не уступать уровню вознаграждения нефтяников или финансистов.

После длительного перерыва с индексацией оклады военнослужащим были увеличены на четыре процента с 1 января 2018 года, следующий шаг – индексация пройдёт с октября 2019 года и далее 1 октября 2020 и 2021 года.

Что касается пенсий, Шевцова сообщила, что она также будет в 2019-2020 годах расти вместе с индексацией денежного довольствия.

Напомним, прибавка к пенсиям в России также положена пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (дети или родственники до 18 лет или неработающие студенты до 23 лет).

Также в России в первом чтении одобрили законопроект, о добровольном отказе от привилегии получать депутатскую пенсию. Депутаты намерены добровольно отказываться о прибавки к пенсии, которая им положена.