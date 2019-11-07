ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны России ответило на информацию об угрозах изнасилования Шамсутдинова, назвав её вбросом.

Информация появилась ранее на Telegram-канале Baza. Публикация рассказывала о причинах расстрела Шамсутдиновым своих сослуживцев. По словам самого обвиняемого на такой жестокий поступок его подвигла угроза изнасилования. Как оказалось, ему было известно о схожих случаях с другими солдатами.

В Минобороны назвали эту информацию попыткой исказить реальность. По мнению ведомства, это всё ложь и домыслы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Это делается для того, чтобы нарушить ход расследования, а также вызвать к задержанному сочувствие.

Отец рядового ранее сообщал, что его сын делал какие-то намёки, однако прямо ни о чём не говорил.