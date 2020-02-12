ИА «Ореанда-Новости». В Минобороны России заявили, что Турция не разграничила террористов и умеренных оппозиционеров в зоне деэскалации Идлибе, что привело к кризису, пишет «МК».



Из-за этого, по мнению Минобороны, от действий террористов пострадало мирное население. Террористы прикрылись «живым щитом».



Также Минобороны РФ опровергло сообщение о нападениях на мирных жителей в Идлибе. Сообщения турецких представителей, утверждающих обратное, не соответствуют действительности.