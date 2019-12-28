ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны РФ потратило более 1,5 триллиона рублей на покупку вооружений.

Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что на закупку вооружений и другие мероприятия в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) было затрачено более 1,5 триллиона рублей. Таким образом замминистра подвёл предварительные итоги исполнения ГОЗ в интервью газете «Красная звезда».

Данные затраты смогли обеспечить дальнейшее развитие системы вооружения ВС России. Важно было соблюдать установленные темпы оснащения войск и сил необходимыми новейшими видами техники вооружения. Поэтому на выделенные деньги были закуплены высокотехнологичные образцы.

Криворучко также отметил, что этот процесс потребовал большого количества сил и принятия дополнительных мер.