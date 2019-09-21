ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России к 75-летию освобождения столицы Эстонии Таллина от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, касающиеся военной операции.

На официальном сайте военного ведомства размещены боевые донесения с линии фронта, директивы, наградные документы, газетные публикации.

В политдонесениях 2-й ударной армии и 8-й армии советских войск сообщаются подробности первых минут освобождения города. «8-я армия, в состав которой входил 8-й эстонский корпус, начала преследовать врага в направлении на Таллин и овладела городом. 2-я ударная направилась на Пярну с задачей полностью очистить побережье и овладеть городом к 25 сентября», – сказано в документах.

В разделе также размещены документы об эстонских дивизиях Советской армии, которые принимали участие в освобождении Таллина. В них указывается на значительный вклад в успех операции солдат и офицеров 249-й Эстонской стрелковой дивизии.