ИА «Ореанда-Новости» Министерство природных ресурсов и экологии РФ представило обновлённую оценку запасов полезных ископаемых в стране.

По состоянию на конец 2018 года в целом все ресурсы оценены в 93,4 триллиона рублей. Годом ранее оценка была значительно меньше – 55,2 триллиона.

Основная доля приходится на нефть – её стоимость оценена в 74,5 триллиона рублей. Это на 88 % больше прошлого показателя (39,6 триллиона). В натуральном выражении рост составил 8,7 % – с 9,04 миллиарда до 9,83 миллиарда тонн. Стоимость единицы запасов за год подорожала на 73 %. В долларах США оценка увеличилась на 385 миллиарда и составила 1,07 триллиона.