ИА «Ореанда-Новости» Министерство природных ресурсов и экологии России направило в правительство предложения по усилению борьбы с лесными пожарами.

В числе прочего выдвинута инициатива устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне. Ныне решения о тушении зон контроля входят в сферу полномочий губернаторов. Сотрудники Минприроды указывают на то, что регионы не должны обладать правом самостоятельного изменения границ установленных зон, в частности включения в них арендуемых участков леса, территорий с объектами инфраструктуры и земель лесного фонда, примыкающих к особо охраняемым природным территориям и государственной границе.

Полномочия по установлению зон контроля и тушению пожаров в заповедниках и национальных парках предложено передать Рослесхозу.

Помимо этого предложено разделить функции лесной охраны и лесного надзора, а также восстановить парк лесной авиации.