ИА «Ореанда-Новости». В Минпромторге объяснили идею повышения транспортного налога на старые автомобили.

Министерство промышленности и торговли рассказали, как появилась идея повысить транспортный налог на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Данная мера должна изменить взгляд автолюбителей на более экологичные автомобили, отмечают в ведомстве. Заявление Минпромторга цитируют «Известия».

В ведомстве считают, что повышение налога на старые автомобили, чей экологический класс установлен на уровне Евро-3 или ниже, поможет повысить привлекательность более новых и экологичных моделей. Это, в свою очередь, положительно повлияет на окружающую среду.

Сейчас при исчислении транспортного налога учитываются лишь показатели мощности двигателя. В некоторых регионах ставки также могут меняться в зависимости от года выпуска или класса транспортного средства.