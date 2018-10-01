ИА «Ореанда-Новости». Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью. В министерстве считают, что такая мера необходима для поддержки компании «Русал» Олега Дерипаски, так как «Русал» из-за экономических санкций со стороны США столкнулся с серьезным сокращением спроса.



Чтобы поддержать единственного производителя алюминия в России – компанию «Русал» Олега Дерипаски, которая находится в упадке из-за санкций США, Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий законопроект Минпромторга.

Согласно законопроекту, ведомство предлагает разрешить продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевых банках, произведенных в странах Евразийского экономического союза, по ночам, а также в нестационарных торговых объектах. Напомним, с 2013 года в России действует запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках (ларьках и киосках).

Эти предложения Минпромторг подготовил как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности в стране. Там считают, что смягчение запрета на продажу пива будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.

Дело в том, что компания «Русал» является поставщиком сырья для американской компании Ball, которой принадлежат три российских завода, производящие пивные банки.

Федеральная антимонопольная служба согласилась с тем, что поддерживать алюминиевую отрасль необходимо, но выступила против данной инициативы.

«Мы согласны, что поддержка алюминиевой отрасли нужна, но не такой ценой. Производители других видов упаковки и сырья для нее – вообще-то тоже российский бизнес», – заявил глава ФАС Владимир Мишеловин.

Санкции в отношении компании Олега Дерипаски и связанных с ним компаний "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань" США ввели в апреле этого года. Санкции запрещают вести резидентам США бизнес с этими компаниями, им поручено избавиться от акций и долговых инструментов предприятий.