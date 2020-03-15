ИА «Ореанда-Новости». В Минпромторге заявили, что магазины не будут закрываться из-за коронавируса. Ритейлеры заранее начали создавать торговые запасы, сообщила пресс-служба Минпромторга России.

Сообщается, что ведомство проводит постоянный мониторинг ситуации на потребительском рынке, учитывая опыт зарубежных стран. Мониторинг осуществляется совместно с региональными властями и торговыми сетями.

Пресс-служба подчеркнула, что продовольственные магазины любых форматов не будут закрыты. Не стоит в панике закупаться крупой и другими товарами, так как у любой продукции есть срок годности.