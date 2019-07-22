ИА «Ореанда-Новости» . Стратегия развития торговли России до 2025 года уже разработана,. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров 22 июля.

«Цель стратегии, разработанной Минпромторгом и рассчитанной до 2025 года, — создать комфортную потребительскую среду. Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия», — сказал министр агентству ТАСС. По его словам, в документе уделено внимание развитию всех актуальных торговых форматов, таких как стрит-ритейл, вендинговая, нестационарная и мобильная торговля, сети и малые форматы.

Об эффективности торговой политики можно будет судить в том числе по количеству торговых объектов, хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей, и плотности торговой сети. Мантуров отметил расширенный ассортимент в российских магазинах, который теперь «способен удовлетворить любые запросы», а также качество сервиса российских торговых операторов, который зачастую «опережает сервис их европейских и американских коллег».

Напомним, что в июле также стало известно, что до 2025 года Минпромторг предлагает вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году, а с 2013-го вступили в силу ограничения на продажу напитка в ларьках в ночное время суток.