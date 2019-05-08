ИА «Ореанда-Новости» Министерство просвещения России объявило о конкурсе для «формирования единой концепции модели системы организации горячего питания» учащихся российских школ.

Стоимость проекта не должна превышать 7 миллионов рублей. Работа должна быть закончена к середине ноября текущего года. Заявки принимаются до 29 мая.

Предполагается, что победитель данного конкурса изучит российские законы, регламентирующие систему школьного питания, и организует конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по питанию учащихся, а также итоговую конференцию по этим вопросам.

В 2017–2018 годах министерство осуществило мониторинг организации питания в школах. Было обнаружено, что 63,8 % учащихся обеспечены ежедневным одноразовым питанием, 25,7 % – двухразовым. Сотрудники ведомства указывают на необходимость увеличения данных показателей.