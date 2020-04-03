ИА «Ореанда-Новости». Белоруссия начала заключать контракты с российскими компаниями на поставки нефти по цене 4 доллара за баррель. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Тищенко отметил, что коммерческие предложения от ресурсодержателей обеспечили Белоруссии в апреле поставки сырья в объёме до 2 миллионов тонн. Он также заявил, что список компаний будет обнародован позже, однако подчеркнул, что в перечне есть «Роснефть».

Ранее премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика готова приобрести 2 миллиона тонн российской нефти в апреле по цене примерно 4 доллара за баррель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «это намерение является вопросом рыночной конъюнктуры».