ИА «Ореанда-Новости» Бортпроводника Максима Моисеева, пожертвовавшего собой ради спасения людей из горящего самолёта Sukhoi Superjet 100, предлагают наградить орденом Мужества посмертно.

Ходатайствовать перед Президентом России Владимиром Путиным о присуждении 21-летнему Моисееву ордена будет лично министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Также Минтранс предлагает наградить государственными наградами бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель за то, что они самоотверженно и решительно действовали в экстремальной ситуации.