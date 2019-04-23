ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда и соцзащиты намерено полностью ликвидировать рабочие места, где существует опасность для человеческого труда. Их хотят постепенно вывести полностью из оборота. Об этом сообщил министр Максим Топилин во время Всероссийской недели охраны труда.

Глава Минтруда пояснил, что речь о рабочих местах, где условия ненормальны или же опасны. Это задача министерства на ближайшее будущее. Однако сроки реализации данного предложения министр не уточнил.