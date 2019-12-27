Согласно среднему варианту прогноза на ближайшие 16 лет, численность населения РФ составит 146,541 человек на начало следующего года. К 2036 году население РФ уменьшится до 142,933 человек. В высоком прогнозе от Росстата заявлено, что численность населения России должна вырасти до 150 миллионов человек к 2036 году. При низкой варианте прогнозируется снижение численности населения до 134,277 миллиона человек. В ведомстве заявлено о неспособности миграционного прироста компенсировать естественную убыль населения.В Минтруде также заявлено, что, для того, чтобы максимально стимулировать рождаемость в стране, российское правительство приняло дополнительные меры.В ведомстве заявили о постоянном пересмотре и расширении действующих демографических мер.