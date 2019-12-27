27.12.2019, 11:47
Минтруд дал комментарий относительно демографического прогноза Росстата
ИА «Ореанда-Новости». Власти РФ постоянно принимают меры, направленные на то, чтобы поддержать рождаемость и снизить смертность. Меры по демографии пересматриваются и расширяются. Об этом заявили представители пресс-службы Минтруда в своём комментарии к прогнозу по численности населения РФ к 2036 году, представленного Росстатом.
Согласно среднему варианту прогноза на ближайшие 16 лет, численность населения РФ составит 146,541 человек на начало следующего года. К 2036 году население РФ уменьшится до 142,933 человек. В высоком прогнозе от Росстата заявлено, что численность населения России должна вырасти до 150 миллионов человек к 2036 году. При низкой варианте прогнозируется снижение численности населения до 134,277 миллиона человек. В ведомстве заявлено о неспособности миграционного прироста компенсировать естественную убыль населения.
В Минтруде также заявлено, что, для того, чтобы максимально стимулировать рождаемость в стране, российское правительство приняло дополнительные меры.
В ведомстве заявили о постоянном пересмотре и расширении действующих демографических мер.
Согласно среднему варианту прогноза на ближайшие 16 лет, численность населения РФ составит 146,541 человек на начало следующего года. К 2036 году население РФ уменьшится до 142,933 человек. В высоком прогнозе от Росстата заявлено, что численность населения России должна вырасти до 150 миллионов человек к 2036 году. При низкой варианте прогнозируется снижение численности населения до 134,277 миллиона человек. В ведомстве заявлено о неспособности миграционного прироста компенсировать естественную убыль населения.
В Минтруде также заявлено, что, для того, чтобы максимально стимулировать рождаемость в стране, российское правительство приняло дополнительные меры.
В ведомстве заявили о постоянном пересмотре и расширении действующих демографических мер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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