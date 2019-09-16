ИА «Ореанда-Новости». Руководитель департамента Минтруда по госполитике и противодействию коррупции Дмитрий Баснак заявил, что в стране нужно создать ГОСТ по антикоррупционным мерам, пишет «МК».



Речь идёт о мерах, которые должны проводиться в организациях. Баснак пояснил, что документ мог быть иметь рекомендательный характер. При этом он отметил, что разрабатывать норматив нужно при участии бизнес-структур.



Ранее в Минтруде заявили, что в России можно провести эксперимент по внедрению четырёхдневной рабочей недели. Пока новшество затронет только предприятия, которые входят в проект по повышению производительности.