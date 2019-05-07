ИА «Ореанда-Новости» В 2020 году россиян вновь ожидают длинные майские праздники, Министерство труда и социальной защиты озвучило предложение о переносе выходных в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так как некоторые праздничные даты выпадают на выходные (суббота и воскресенье), праздники будут перенесены на будние дни.Так в 2020 году выходные в мае ожидаются с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

В течение года планируются следующие выходные: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.