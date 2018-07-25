ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда обсудит введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, это будет предусмотрено разработанным министерством планом, признанным смягчить социальные последствия от пенсионной реформы. Также в планах ведомства увеличить пособие по безработице для граждан, находящимся в предпенсионном возрасте, а компании обязать оплачивать их ежегодную диспансеризацию.



Министерство по труду и социальной защиты населения разработало план, смягчающий последствия пенсионной реформы. В проекте плана существуют следующие пункты:

– проработка вопроса о введении уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпинсионного возраста;

– повышение пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста;

– введение обязательства для работодателей оплачивать ежегодную диспансеризацию сотрудников предпенсионого возраста.

О том, что такой документ действительно разработали в министерстве, подтверждает пресс-служба Минтруда.

При этом в пресс-службе отметили, что министерство намерено выслушать мнения работодателей и профсоюзов. Проект плана будет предоставлен им уже в июле. В Минтруда ожидают предложения по данному проекту плана.

При этом есть чёткое определение, какой возраст будет считаться предпенсионным – он наступает за два года до наступления возраста, который даёт право выйти на страховую пенсию по возрасту, такой же срок касается и досрочной пенсии.

В ведомстве отмечают, что введение уголовной ответственности позволит защитить права россиян. Это позволит не допустить таких случаев, когда сотрудников увольняют до пенсии или отказывают в приёме на работу, руководствуясь мотивами, не связанными с профессиональными качествами соискателя. Также ведомство намерено таким образом бороться с предвзятым отношением к гражданам предпенсионного возраста и искоренять стереотипы.

В планах Минтруда, обязать работодателей информировать службы занятости в случае увольнения каждого сотрудника предпенсионного возраста по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Также появятся «горячие линии» о соблюдении трудовых прав для таких граждан.