ИА «Ореанда-Новости» Министерство труда РФ предлагает выделить новый выходной день, который россияне смогут посвятить диспансеризации. Об этом пишет «Российская газета».

Так, предложение ведомства предполагает закон, согласно которому за гражданином будут закреплено право на дополнительный выходной для прохождения медицинских осмотров. Воспользоваться этим правом смогут люди старше 40 лет.