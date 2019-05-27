ИА «Ореанда-Новости» Минтруд России выступил с инициативой ввести новую надбавку к заработной плате российских чиновников. В министерстве считают, что госслужащим следует доплачивать «за наставничество».

Если наставник обучит новичка на должном уровне, прибавка к должностному окладу может составить до 30 %. Предполагается, что передача опыта может занимать от месяца до года. Один чиновник сможет одновременно заниматься обучением до пяти своих малоопытных коллег.

По результатам совместной работы наставник и его подопечный будут заполнять анкеты. Педагог оценит деловые качества воспитуемого, предложит рекомендации, а ученик должен будет описать, чему он научился в процессе наставничества и достаточно ли у него знаний для перехода к самостоятельной работе.