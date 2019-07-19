ИА «Ореанда-Новости» Минтруд России подготовил проект постановления, которое устанавливает минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в 2020 году.

Принято решение не увеличивать размеры выплат. Таким образом, как и в 2019-м, размер пособия по безработице в следующем году составит: минимум – 1500 рублей, максимум для безработных, кроме лиц предпенсионного возраста, – 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста – 11 280 рублей. На данные выплаты в 2020–2022 годах запланировано выделить по 54,3 миллиарда рублей.

В текущем году Минтруд принял решение об увеличении пособия по безработице впервые за 10 лет. Размеры минимального и максимального пособия были увеличены с 850 до 1,5 тысячи рублей и с 4,9 тысячи до 8 тысячи рублей.