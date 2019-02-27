ИА «Ореанда-Новости» Минтруд обнародовал список регионов, в которых отмечен наиболее высокий уровень трудоустройства за прошедший год. Так лидерами в 2018 году стали Севастополь Липецкая, Тюменская и Сахалинская области и Красноярский край.

Дважды в год ведомство проводит мониторинг качества оказания услуг населению службами занятости.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Белгородская область Татарстан и Чувашия также вошли в топ-10 за прошлый 2017 год.

Крым, Красноярский край, Саратовская, Тамбовская, Белгородская области стали лидерами в области трудоустройства инвалидов.

Наибольшее число безработных открыли свой бизнес в Севастополе, Крыму, Бурятии, Сахалинской области и Ханты-Мансийском АО.

Кроме того, большее количество людей обратилось за получением услуг в центры занятости по сравнению с 2017 годом.

Эксперты ведомства подсчитали, что в целом ситуация в сфере трудоустройства и рынка труда в прошлом году улучшилась по сравнению с 2017 годом.

Ранее во ВНИИ труда рассказали о городах, в которых было зарегистрировано наибольшее число вакансий. В 2018 году лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Причём в столице предложений о работе публикуется больше в два раза, чем в Петербурге и Краснодарском крае.

Для составления рейтинга специалисты проанализировали данные ресурсов HeadHunter, SuperJob, «Работа в России».

В Москве предлагают более 540 тысяч вакансий, в Санкт-Петербурге – зарегистрировано 248 тысяч предложений о работе, в Краснодарском крае – более 224 тысяч вакансий.

Изучив предложения, эксперты пришли к выводу, что в Москве наиболее востребованы профессии специалиста по интернет-маркетингу, специалиста по веб-дизайну, менеджера по информационным технологиям.

В Санкт-Петербурге больше всего требуются специалисты по интернет-маркетингу, бухгалтеры, сетевые и системные администраторы.