ИА «Ореанда-Новости» Минтруд России существенно сократил перечень профессий, на которые запрещено трудоустраиваться женщинам. Предполагается, что новый список начнёт действовать с 1 января 2021 года.

Ныне действующий перечень был утверждён президентом почти 20 лет тому назад, в нём содержится 456 видов запрещённых для женщин работ. Теперь в составленном сотрудниками Минтруда списке их осталось лишь 98.

Женщинам, например, будет разрешено разрешить работать водителями машин грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, членами палубных команд судов, парашютистами, машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, рыбаками прибрежного лова, трактористами и так далее.