ИА «Ореанда-Новости» Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда заявил, что с 2007 года на российских предприятиях смертность на производстве уменьшилась почти в три раза. Теперь данный показатель составляет 1,6 тысяч случаев в год против 4,5 тысяч 12 лет тому назад, и чиновник назвал это «серьёзным прогрессом». В отношении последнего года Топилин сообщил о снижении смертности с 37,5 тысяч до 35,2 тысяч. «С одной стороны, это является серьёзной проблемой, но всё-таки динамика в этом направлении сохраняется», – отметил министр.

В 2018 году вице-премьер Ольга Голодец связывала снижение числа несчастных случаев с летальным исходом на предприятиях с тем, что сотрудники Минтруда уделили много внимания проблеме легализации трудовых отношений и оплаты труда работников.



