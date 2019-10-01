ИА «Ореанда-Новости». Министерство труда направило в правительство доклад о возможности введения в России четырехдневной рабочей недели.

В процессе обсуждения данной темы было предложено вынести этот вопрос на рассмотрение на отдельной площадке. Для дальнейшего обсуждения будет создана специальная группа, которая будет изучать продолжительность рабочего времени и подходящие под новый «формат» формы занятости. Рабочая группа будет функционировать в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Введение «четырехдневки» все ещё воспринимается неоднозначно. Помимо множества вопросов, инициатива несёт в себе и положительные моменты. Такая короткая рабочая неделя может благотворно сказаться на здоровье граждан, повышении личной эффективности и трудоспособности, а также помочь увеличить влияние ценности семьи, оставить время гражданам на досуг и отдых, и в целом улучшить качество жизни.

Инициатива четырехдневной рабочей недели принадлежит Дмитрию Медведеву, который впервые объявил о возможности такой инновации в июне этого года.