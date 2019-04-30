Бывший глава организации Андрей Пивоваров сообщил, что причинами этого стали три технические ошибки, две из которых «Открытая Россия» не считает таковыми, но при этом объединение готово ликвидировать данные недочёты в течение нескольких дней. Он также сообщил о проблемах, связанных с названием ассоциации: в соответствующем реестре уже зарегистрирована организация с идентичным наименованием. Пивоваров заявил, что движение предоставит свои возражения и вновь подаст документы на регистрацию. В случае необходимости будет подан иск в суд.