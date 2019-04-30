30.04.2019, 09:44
Минюст отказал «Открытой России» в регистрации
ИА «Ореанда-Новости» Минюст России принял решение об отказе в регистрации общественной организации «Открытая Россия». Бывший глава организации Андрей Пивоваров сообщил, что причинами этого стали три технические ошибки, две из которых «Открытая Россия» не считает таковыми, но при этом объединение готово ликвидировать данные недочёты в течение нескольких дней. Он также сообщил о проблемах, связанных с названием ассоциации: в соответствующем реестре уже зарегистрирована организация с идентичным наименованием. Пивоваров заявил, что движение предоставит свои возражения и вновь подаст документы на регистрацию. В случае необходимости будет подан иск в суд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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