13.02.2019, 13:22
Минюст предлагает обязать родителей платить алименты детям-студентам
ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве юстиции России выступили с предложением ввести в стране обязанность для родителей содержать свои совершеннолетних детей во время обучения в вузах на очной форме.
Глава министерства Александр Коновалов также рассказал, что можно установить ещё минимальный размер алиментов, которые родители будут обязаны выплачивать детям, обучающимся в вузах, сообщают РИА Новости.
Министр отметил, нужно вносить поправки в семейное законодательство. В частности, Коновалов говорил об уточнении понятий защиты прав и интересов детей. Кроме того, в Семейный кодекс надо внести, по мнению главы Минюста, и пункт о выплате родителями алиментов детям-студентам, даже несмотря на то, что они уже достигли совершеннолетия.
Эксперты говорят о том, что предложение Минюст обусловлено тем, что студентам, чтобы обеспечивать себя, нужно параллельно работать. Это проблематично, так как работодатель не всегда с пониманием относится к учебной деятельности сотрудника. Кроме того, от совмещения работы и учёбы последняя зачастую страдает, так как у студентов не хватает на неё времени.
Сейчас в Семейном кодексе России прописана обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. При этом порядок и форма такого содержания родители определяют сами. Если же окажется, что родители плохо исполняют свою обязанности, им будет грозить штраф по ст. 5.35 КоАП в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Напомним, что недавно Федеральная служба судебных приставов провела опрос, в рамках которого граждане могли проголосовать за минимальный размер алиментов. Оказалось, что россияне предлагают устанавливать алименты не в долях от заработной платы или другого дохода должника, как это происходит в сегодня, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума.
Глава министерства Александр Коновалов также рассказал, что можно установить ещё минимальный размер алиментов, которые родители будут обязаны выплачивать детям, обучающимся в вузах, сообщают РИА Новости.
Министр отметил, нужно вносить поправки в семейное законодательство. В частности, Коновалов говорил об уточнении понятий защиты прав и интересов детей. Кроме того, в Семейный кодекс надо внести, по мнению главы Минюста, и пункт о выплате родителями алиментов детям-студентам, даже несмотря на то, что они уже достигли совершеннолетия.
Эксперты говорят о том, что предложение Минюст обусловлено тем, что студентам, чтобы обеспечивать себя, нужно параллельно работать. Это проблематично, так как работодатель не всегда с пониманием относится к учебной деятельности сотрудника. Кроме того, от совмещения работы и учёбы последняя зачастую страдает, так как у студентов не хватает на неё времени.
Сейчас в Семейном кодексе России прописана обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей. При этом порядок и форма такого содержания родители определяют сами. Если же окажется, что родители плохо исполняют свою обязанности, им будет грозить штраф по ст. 5.35 КоАП в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Напомним, что недавно Федеральная служба судебных приставов провела опрос, в рамках которого граждане могли проголосовать за минимальный размер алиментов. Оказалось, что россияне предлагают устанавливать алименты не в долях от заработной платы или другого дохода должника, как это происходит в сегодня, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии