Глава министерства Александр Коновалов также рассказал, что можно установить ещё минимальный размер алиментов, которые родители будут обязаны выплачивать детям, обучающимся в вузах, сообщают РИА Новости.Министр отметил, нужно вносить поправки в семейное законодательство. В частности, Коновалов говорил об уточнении понятий защиты прав и интересов детей. Кроме того,. Это проблематично, так как работодатель не всегда с пониманием относится к учебной деятельности сотрудника. Кроме того, от совмещения работы и учёбы последняя зачастую страдает, так как у студентов не хватает на неё времени.. При этом порядок и форма такого содержания родители определяют сами. Если же окажется, что родители плохо исполняют свою обязанности, им будет грозить штраф по ст. 5.35 КоАП в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.Напомним, что недавно Федеральная служба судебных приставов провела опрос, в рамках которого граждане могли проголосовать за минимальный размер алиментов. Оказалось, что россияне предлагают устанавливать алименты не в долях от заработной платы или другого дохода должника, как это происходит в сегодня, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума.