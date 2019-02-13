ИА "Ореанда-Новости". Российское общественное движение «За права человека» с 12 февраля вошло в реестр некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранного агентства. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ. Решение было принято по итогам внеплановой проверки организации.

Однако в ведомстве не указывают на то, какие сведения удалось обнаружить сотрудникам Минюста.

Возглавляющий организацию Лев Пономарёв сообщил журналистам РБК, что решение министерства нет смысла обжаловать. Судиться глава правозащитной организации не намерен. «Я ещё не получил распоряжение, позавчера получил другие бумаги», — сообщил Пономарёв представителям средств массовой информации. При этом собеседник агентства пояснил, что в полученных бумагах говорится, что выявлены косвенные механизмы финансирования движения из-за рубежа.

Пономарёв при этом отметил, что продолжит взаимодействие с Советом по правам человека, с омбудсменов и другими органами власти.

«За права человека», созданное почти 22 года назад, стало в России одним из старейших правозащитных движений.

Напомним, о проведении проверки в отношении организации стало известно в конце минувшего года. Тогда глава движения предположил, что проверка началась после встречи президента России и членов Совета по правам человека в декабре 2018 года.

За последнее пятилетие это второй раз, когда движение включают в список иностранных агентов. В первый раз организация попала в реестр в конце 2014 года. Тогда Пономарёв пообещал через суд добиться восстановления справедливости, подчёркивая, что его организация никогда не тратила иностранных средств на политическую деятельность. Годом позже Минюст исключил движение из реестра.

Закон об НКО был принят в 2014 году. «Иностранными агентами», в соответствии с нормативным актом, считались организации, привлекающие иностранные средства и принимающие участие в политике.