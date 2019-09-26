ИА «Ореанда-Новости» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что генеральный прокурор США Уильям Барр поручил министерству юстиции начать антимонопольное производство в отношении компании Facebook.

Расследование уже ведётся сотрудниками Федеральной торговой комиссии (ФТК). Весной с Минюстом было заключено соглашение, в соответствии с которым ФТК начала работать с компаниями Facebook и Amazon, а антимонопольное подразделение ведомства приступило к расследованию в отношении Google Alphabet и Apple.

По сведениям одного из собеседников агентства, теперь соглашение пересмотрено, поскольку Барр намерен отвечать за Facebook. Два источника указали, что соглашение с ФТК не распространяется на деятельность четырёх компаний. Ещё один источник отметил, что сотрудники министерства считают своим долгом выполнить поручение антимонопольного подразделения ведомства.