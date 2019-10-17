ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что численность пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса увеличилась. Напомним, что авария произошла вчера, 16 октября, в городе Чебоксары.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства здравоохранения Республики Чувашия, количество пострадавших в аварии возросло до тридцати одного человека. В ведомстве также подчеркнули, что среди них десять человек являются детьми. Ранее прозвучала информация о двадцати шести пострадавших. Среди тех, кого госпитализировали, пятеро взрослых и один несовершеннолетний. Все они получили травмы средней тяжести. В медицинские городские учреждения попали также ещё шестнадцать взрослых и девять несовершеннолетних, им оказана неотложная помощь и назначено амбулаторное лечение. Медики утверждают, что тяжёлых пострадавших нет.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие в чувашской столице произошло в среду 16 октября, около трёх часов дня. Местом аварии стал проспект Тракторостроителей. Водитель троллейбуса не справился с управлением и врезался в столб. На место аварии выехало девять машин скорой помощи и две бригады психологов. В салоне общественного транспортного средства находились пассажиры. По версии следователей, причиной аварии стало то, что у водителя случился приступ судороги ноги. Ранее мужчина проходил процедуру медицинского освидетельствования, в результате которой стало известно, что он за рулём был трезв. Под личный контроль ситуацию взял глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.