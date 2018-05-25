ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство здравоохранения выдвинуло идею, что Россия должна изменить законодательство – отдалить возраст совершеннолетия ещё на три года. Эту идею озвучила заместитель министра Минздрава во время международного экономического форума в Петербурге. Также она заявила, что в идеале с человеком до совершеннолетия должны работать не терапевты, а врачи педиатры.

Минздрав выступает за то, чтобы до 21 года в стране действовал запрет на продажу алкоголя, спиртных напитков и табака. По мнению врачей, в последнее время болезни начинают молодеть. Всё чаще в раннем возрасте встречаются у молодых людей проблемы с сердечной системой. Сейчас не новость инфаркт миокарда в 30 лет. Такое отдаление на три года с 18 до 21 может существенно помочь сохранить на более длительный период здоровье нации.

До этого глава Минздрава уже обмолвилась о том, что в России желательно продлить период детства до 25, а то и 30 лет. Замминистра Татьяна Яковлева про такое решение не упоминала. Со слов Яковлевой, Россия должна последовать в этом вопросе примеру США и Европы, где до 21 года водку и сигареты никто в магазинах вам не продаст.

При этом в министерстве считают, что долголетие должно воспитываться в детях с ранних лет. Желательно, чтобы с людьми до совершеннолетия работали педиатры, они со своей ласковой манерой работы и большим вниманием должны говорить растущему человеку, что курить и пить не стоит. Терапевты отличаются подходом работы от педиатров, что, возможно, является ошибкой системы здравоохранения.

Идею уже поддержали некоторые знаменитые личности, как, например, Диана Гурцкая, которая сейчас является главой комиссии Общественной палаты по поддержке семьи и детства. Она также считает, что это будет эффективным способом борьбы с ранним алкоголизмом, табакозависимостью. Кроме этого она подчеркнула, что вместе с возрастом совершеннолетия необходимо сдвигать дальше и призывной возраст.