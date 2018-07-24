ИА «Ореанда-Новости». Алтайский край назван регионом в России, где живёт максимальная доля людей, страдающая от ожирения. По данным Минздрава, 5,4 процента жителей этого региона имеют диагноз ожирение. Эти данные ведомство сообщает в ежегодном статистическом сборнике.



В ТОП-3 антирейтинга также вошли Магаданская область с 3,4 процентами и Курганская область с 2,8 процентами людей, страдающих этой проблемой.

Однако стоит отметить, что в сравнении с 2016 годом, в двух из этих трёх регионов доля населения с избыточным весом сократилось. В Алтайском крае на девять процентов, а в Магаданской области на семь с половиной. В Курганской области число людей с избыточным весом растёт.



Если взять всю страну, то в 35 из 85 регионов увеличилось более, чем на десять процентов, количество людей с ожирением. А в Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях это количество выросло и вовсе на 25 процентов.

Интересно, что в Ненецком автономном округе в 2016 году эксперты сообщали только об одном человеке, страдающем ожирением. В 2017 году таких стало 536.

В Москве 0,5 процентов населения имеет «весовую» проблему – это 66,3 тысячи людей. В Приморье людей с избыточным весом ещё меньше – 0,4 процента.



А вот в Еврейской автономной области половина пациентов с ожирением приходится на несовершеннолетних (от младенцев до подростков 17 лет). Велика доля детей с ожирением в Республике Алтай и Ульяновской области. Так в Ульяновской области каждый 14-й подросток (возрастная группа 15-17 лет) страдает ожирением, в Петербурге – каждый 15-й.

Алла Погожева, доктор медицинских наук, профессор НИИ питания РАМН, говорит, что ожирение у подростков возникает по той причине, что их кормят родители, которые сами страдают ожирением. Имея пристрастие к нездоровой еде и перееданию, они формируют такие же привычки у своих детей. Одной из основных причин ожирения россиян врачи считают отсутствие системного образования в вопросах здорового питания.