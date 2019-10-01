ИА «Ореанда-Новости». Российский Минздрав заявил, что видеообращение онкологов из центра им. Блохина является «грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», пишет «Интерфакс».



В министерстве отметили, что ситуацией, которая сложила в центре, занимается специальная комиссия ведомства. Комиссия уже сделала несколько выводов: она негативно оценила видеообращение враче, а также положительно оценили работу нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой, которую критиковали авторы обращения.



Накануне онкологи из НМИЦ Блохина записали видеообращение, в котором раскритиковали новое начальство и пригрозили увольнением в полном составе, если ситуация не изменится.