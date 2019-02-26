ИА «Ореанда-Новости». Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой врачей. Больше всего получают врачи на Чукотке. В Министерстве здравоохранения объяснили, почему у врачей в этом регионе такой высокий уровень зарплат.

В среднем врачи по стране получают 75 тысяч рублей, отметили в ведомстве. По официальной статистике Росстата ежемесячные зарплаты врачей в разных регионах начинаются от 43 тысяч рублей и доходят до 180 тысяч рублей, кое-где даже превышают эту сумму. Речь идёт о средних месячных суммах по региону. Согласно указу президента России, зарплаты врачей должны в два раза быть выше средней зарплаты по региону – то есть составлять 200 процентов от среднемесячного трудового дохода.

В сравнении с 2017 годом зарплаты медиков в 2018 году выросли на четверть и составили 75 007 рублей.

Но больше всего получают врачи и сотрудники медицинской сферы на Чукотке, их зарплата превышает 180 тысячи рублей.

Близки к ним по уровню доходов врачи в Ямало-Ненецком автономном округе. В Ненецком АО в среднем в месяц около 158 тысяч имеют врачи. На четвертом месте зарплаты врачей в Магаданской области – 143 тысячи рублей. Москва замыкает пятерку лидеров, столичные врачи в среднем имеют доход 138,6 тысяч рублей в месяц, передаёт RT со ссылкой на данный Росстата.

А вот в обратном конце рейтинга регионы Северного Кавказа. Медики в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии получают меньше всего по стране – 43 тысячи рублей в среднем.

Эти данные соответствуют действительности, отметили в Министерстве здравоохранения. Высокий уровень зарплат врачей на Чукотке объясняется высокими доходами людей в этом регионе в целом, объяснили в ведомстве. Средняя зарплата на Чукотке составила 91,5 тыс. рублей, поэтому врачи получают 180 тысяч.

Ранее глава министерства по труду и социальной защиту Максим Топилин сообщал, что в этом году заработная плата вошедших и не вошедших в майские указы бюджетников будет расти. Это касается врачей, учителей, социальных и научных работников.