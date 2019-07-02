02.07.2019, 21:43
Минздрав опроверг угрозу эпидемий после наводнения в Иркутской области
ИА «Ореанда-Новости». Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.
В министерстве завили, что эта информация не соответствует действительности.
Отмечается, что обстановка в регионе не вызывает опасений и контролируется Минздравом и Роспотребнадзором. Кроме того, подчёркивается, что в зоне наводнения для местного населения проводится вакцинация и плановые санитарно-гигиенические работы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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